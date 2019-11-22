涉參與彌敦道暴動　男生准保釋須禁足佐敦油麻地

15人被控本周一(18日)在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動，案件前日(20日)在東區法院提訊，惟案中次被告、18歲學生翁永勝仍留醫未能應訊，他今(22日)出院到東區法院應訊，暫毋須答辯，其案與同案其他被告一樣押後明年3月10日再訊，期間准以現金1000港元保釋，須遵守宵禁令、禁足佐敦、油麻地等一帶範圍、不准離境等條件。

一名因留醫而前日(20日)缺席觀塘法院提訊、報稱學生的22歲被告周耀天，出院後今天到觀塘法院應訊，他亦涉本周一在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參加暴動，案件押後至明年3月5日再訊，期間准以5000港元擔保外出，要遵守禁足令、宵禁令等條件，裁判官准他在明年1月和2月離港兩次，到杜拜和台灣旅遊。

與周同案的另一被告、報稱調酒師的25歲蘇浩然今到觀塘法院申請更改保釋條件，在下星期與家人到日本旅遊，其申請獲裁判官批准。

另一名報稱無業的被告張賀琪(28歲)今日出院到屯門法院應訊，毋須答辯，保釋至明年3月4日再訊。控罪指他於本月18日，在彌敦道和窩打老道交界，與其他人參與暴動。