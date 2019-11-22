獸父屢狎16歲親女重囚15年　官斥：禽獸不如

殯儀從業員被指向女兒稱「因媽咪老啦，畀我試吓入好唔好」，並自女兒16歲開始的3年間不斷性侵犯她，包括強姦、摸胸、舔下體及要女兒替他手淫等。高院陪審團早前退庭商議後，一致裁定被告1項強姦罪、1項企圖強姦罪及5項非禮罪全部成立。高院法官今(22日)重判被告監禁15年，並斥責被告禽獸不如，愧為人父。

現年46歲的被告，被控於2015年6月在沙田家中非禮及強姦其女兒X，以及同年7月非禮及企圖強姦X。被告另被控於2015年9月至2018年9月期間三度非禮X。

法官斥責被告身為人父，在生活及經濟上均支配事主卻乘機侵犯，行為嚴重違反作為父親的責任，事主一直活在父親陰影下且不受家人關愛，被告忍心下手，行為極度卑鄙。事主的報告顯示她有創傷後遺症但並不嚴重，但影響睡眠且不願與人交往。事主自我形象低落，現怪責自己破壞家庭，需心理輔導。

法官指案發後被告及其餘家人均堅持被告清白，事主亦撰求情信及親自交到法庭，法官認為信件語帶相關令人唏噓，認為該求情信非有力減刑因素，本案環境證據充份，只是被告家人視若無睹。法官稱讚協助事主的老師果斷介入及關懷事主，令人佩服，事主所受的委屈難以想像，故須嚴懲被告。另就強姦罪，被告沒有用安全套，屬加刑因素。

法官單就強姦罪判囚9年，其餘非禮及企圖強姦罪分別判3年至6年，部份與強姦罪分期執行。法官特別指出，最後一項控罪是其餘控罪之後2年發生，斥責被告故態復萌，直斥「禽獸不如，愧為人父」。