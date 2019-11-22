政Whats噏：內會主席難產　張國鈞形容會議是黑洞

立法會內務委員會今日(22日)再次舉行特別會議，繼續進行選舉正、副主席，不過同樣地進度緩慢，1.5小時會議再煲無米粥，計計埋埋已經喺第7次選主席，真係唔知幾時先選得出喇。

幾名民主派議員喺內會中提出議案有待處理，而今次會議一開始先處理已經喺上次會議傾足1.5小時、由議員楊岳橋提出嘅議案，現時建制派喺議會人數佔多，當然無可能獲得通過喇，之後會議就開始討論議員陳淑莊所提出嘅議案。會上多名民主派議員接力發言，表示支持陳淑莊嘅議案，希望立法會秘書長陳維安可以出席會議，但唔少理據已經喺之前會議上都提過。而建制派無理由整個會議都唔出聲，所以喺會議尾聲時，議員張國鈞就開腔批評內會狀況。

張國鈞形容內會好似自由活動時間，好認真地浪費議會時間，認為內會如同會議黑洞，有時間投入，但無結果產出，情況好似喺宇宙漂浮，質疑泛民濫用選舉內會主席程序，只為逼陳維安回應與選舉唔相關事項。

張又批評主持會議員嘅議員郭榮鏗，直斥佢無能力主持選舉主席嘅會議喇。郭之後就有提醒議員要聚焦，發言唔好太長，不過佢呢番說話無助議會進度加快，會議結束時仍然停留喺討論陳淑莊議案上，距離正式進入選舉環節仲有一大段距離。