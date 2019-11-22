石棺案次被告促律師停講粗口　官：庭上聽過逾50次

荃灣石棺藏屍案今(22日)於高院續審，次被告劉錫豪繼續作供，接受第三被告張善恒的律師盤問。律師指劉及首被告曾祥欣早有共識，在事發當日執行打劫死者的計劃，二人商議好由劉用沾有哥羅芳的毛巾焗暈死者，曾負責替死者打酒精針。劉否認，稱他聽到曾要打劫死者後，他只是敷衍回應，他自稱「由細到大都好驚見到針，見到針已經唔敢郁」。

律師指事發時死者及劉用粗口互罵對方「X你老母」，劉聽罷即要求律師「可唔可以唔好再對住我講呢句粗口？」法官勸劉不要感到冒犯，因為律師是有需要準確引述證供，而非針對他。法官稱在庭上已聽過相關粗口超過五十次，着他不要太上心。劉表示明白，希望律師引述粗口時不要加重語氣，法官建議律師改用英文字母「FUM」替代(審訊英文進行)，傳繹員將粗口翻譯成「問候娘親」。

張的律師續指，事發時死者及劉互罵粗口後大打出手，劉將死者推埋牆及拳打死者，死者後退，站在死者身後的張嘗試捉實死者，惟死者及張雙雙失平衡倒地，劉乘機爬在死者身上，用沾有哥羅芳的毛巾掩死者口鼻，曾祥欣替死者打酒精針，張見狀遂施行心肺復甦法替死者急救，張反問「點解要整死人」，劉此時還質疑死者「都唔知真死定扮暈」。律師指當張替死者急救時，劉及曾仍摷死者身上財物，二人及後將死者的手機及歐米茄手錶變賣。劉對律師所指一概否認。

律師續指，他們3名被告在台灣時，劉及曾經常花天酒地，唱卡拉OK消遣及紋身，證明劉並非受曾的威脅才被迫潛逃台灣。劉住在肇事DAN6單位半年，證明他享受夥拍曾進行呃人騙財的勾當，不願搬回家。劉反駁：「我想做到有成績才返家，等佢哋(家人)可以喺親戚面前讚我叻仔」，劉提及家人時一度感觸，說他潛逃台灣前在香港機場準備登機，他用手機向母親發送語音訊息，着母親「以後當無生過呢個仔」，劉說到此時不禁語帶哽咽。