修例風波：劍橋大學暫不褫奪林鄭榮譽院士名銜

香港反修例引發持續多月的示威衝突，英國上議院3名議員本月12日致函劍橋大學，批評特首林鄭月娥的處理手法，並要求校方褫奪她的榮譽院士名銜。林鄭曾就讀的劍橋大學沃爾森學院（Wolfson College）回應稱，目前未決定採取任何行動。

英國保守黨人權委員會委員、人權組織Arise Foundation總監普爾福德（Luke de Pulford）在Twitter上載沃爾森學院院長克拉克（Jane Clarke）的回信。克拉克表示學院眾人關注香港市民面對的情況，目前的動盪實際威脅他們擁護的尊重、信任和互諒等價值觀及言論自由，她已向林鄭致函表達憂慮。

不過，克拉克指學院所有學生和成員都有權表達意見、不同意學院或其他人的做法；若當前局勢令他們憂慮，甚至確實令他們受威脅，他們也有權得到校方支持。克拉克表示，校方暫未決定對2017年5月授予林鄭的榮譽院士名銜採取任何行動，將依據公眾進一步的評論再作定斷。

普爾福德在貼文表示，克拉克不想褫奪林鄭的榮譽院士名銜，建議身在香港或其他地方的朋友向克拉克致函，禮貌地解釋林鄭的決定如何危及香港的人權，並請克拉克重新考慮。普爾福德又指，中國向劍橋大學捐款數以億計英鎊，校方有機會展示不會被收買，以及反對香港的法治和人權遭公然貶損。