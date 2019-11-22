英國THE教育學科排名　港大教育學院入全球三甲

英國《泰晤士高等教育》(THE)公布2020年教育學科排名，香港大學教育學院排名上升1位，進佔全球第3位，是亞洲唯一名列前10名的學府。港大教育學院院長葛文林表示，今次排名再次肯定學院在教學和研究方面的表現，校方會致力於國際上維持優秀的學術及研究水平。

《泰晤士高等教育》以13個指標作為評定準則，並歸類為5個範疇，包括教學(學習環境)、研究(數量、收益及聲譽)、論文引用率(研究影響)、國際化程度(職員、學生與研究)，以及教育產業收益(創新)，各範疇相對的比重已按其特質調節。就教育學科排名而言，教學佔整體評分的32.7%、研究佔29.8%、論文引用率佔27.5%、國際化程度佔7.5%，教育產業收益佔2.5%。

教育學科排名全球首5位依次為美國史丹福大學、美國哈佛大學、香港大學、英國牛津大學及加州大學柏克萊分校。排名以100分為總分，港大教育學院以89.5分排名第三，學院期望在教學研究及實踐的道路上保持領導地位，藉教育影響公共政策及改善民生，以及培育對教育事業充滿熱誠的畢業生。