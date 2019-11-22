3人涉油麻地暴動　女被告投訴便裝警問「有冇被姦過」

理工大學一帶周一(18日)爆發大規模衝突，大批示威者在油麻地被捕，被控參與暴動，其中30人早前被帶往粉嶺法院出庭。25名成年被告中，最後3名早前留醫缺席的被告，今日(22日)出院並帶上法庭應訊。裁判官把案件押後至明年2月4日，期間他們均獲准保釋，期間需要遵守宵禁令及禁足令等。

今日上庭被告分別為19歲女子黃羽薇、18歲女子張敖妍和21歲男子施銘洋。庭上張戴有頸箍，左手綁有繃帶，黃亦穿上病人服。黃羽薇的代表律師作出投訴，指被告被捕後沒有反抗，但有警員把她拖行在地，以伸縮警棍毆打她後腦及身體，致其短暫暈眩，腿部有瘀傷，左手鎖骨更斷裂，需要做手術。她其後多次向警方要求到醫院求診，但最終延誤7小時始能接受診治。

代表律師又指，被告其後被送往醫院，安排於婦產科病床上休養，惟有男警進入病房範圍，醫護着男警離開，警員反而喝斥：「病人嚟㗎，黐線啦，邊有可能搞到佢(被告)。」出院後被告被帶到秀茂坪警署，有便裝男警向她表示：「你有無畀人強姦過？」又向她指：「出面嗰間就係強姦房，你信唔信？」

控罪指各被告於本月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道與其他人士參與暴動。