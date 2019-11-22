修例風波：海外升學查詢激增8倍　多心儀英國

本港連場衝突未平，不少港人考慮安排子女到海外升學。美聯移民顧問近期收到與海外教育的查詢大幅上升，由7月約10宗急速攀升至9月90宗，升幅高達8倍，反映香港家長對海外升學資訊需求大增。該公司又發現近70%家長有意送子女出國留學，希望子女接受更優質教育，亦有20%以上希望豐富子女履歷及為子女未來移民鋪路。

調查顯示，逾半受訪父母傾向安排中小學階段的子女到海外讀書，有35%想子女在大學時期往海外負笈；約30%受訪父母打算陪伴子女同赴海外。至於理想升學地區，約40%人選擇英國，除有不少世界頂尖高尚學府外，有港人頗為推崇英式教育方式及體制。逾30%受訪者心儀澳洲，其次是加拿大及美國，分別只佔22%及16%。

美聯移民顧問總監黃秀頴指出，以移民方式讓子女到海外升學較以學生簽證出國留學划算，認為「愈早移民，愈快回本」，建議港人及早規劃，為子女籌劃未來，愛爾蘭及澳洲是移民成本較低的地方。另外可以「以房養學」減輕經濟負擔，透過投資海外物業，以租金收益支付子女生活費及學費。