養和醫生與人妻病患婚外情　被裁失德停牌1個月

養和醫院臨床微生物及感染學專科醫生鄧兆暉，被指在2012年與女病人A發生性關係，醫務委員會今(22日)就有關案件展開紀律聆訊，裁定他一項專業失德罪成，判停牌1個月，在5周的上訴期後生效。

案情指，2012年女病人A因腳部感染而到養和醫院求診，其中1名主診醫生是鄧兆暉。及後A的前夫從A的電郵中發現她與鄧來往，得悉A的手機短訊錄音內容，發現A承認與鄧有親密關係。鄧早前作供指出，自己是A康復出院後才與她談私事，在11月底發生一次性行為。但他強調該次前已結束與A的醫患關係，且之後他的家庭有了小孩，漸漸與A失去聯絡。

醫委會主席劉允怡今反駁指，根據二人在結束醫患關係前的通訊紀錄，二人在A小姐第二次覆診後已一同到跑馬地午餐，又在他們10月中的聊天紀錄中發現「我愛你」等字句，明顯二人關係是在醫患關係結束前已展開。雖鄧指出他一度嘗試與A保持距離，但又在通話紀錄中發現，鄧主動向A說「我想妳」等的字句，質疑鄧沒刻意和A保持距離。

辯方求情指被告醫療紀錄良好，是一位優秀醫生，又會在周末義務到香港大學教學，定期在著名的期刊發表研究報告，該次錯誤會成為他一生的恥辱，相信再犯機會極低，又引用其妻的求情信，指鄧做的事令他們的婚姻經歷了一段困難的時期，但鄧努力取回妻子的信任，現時兩人關係更牢固。

辯方律師又引用曾為鄧的老師、港大微生物學系講座教授袁國勇的求情信，袁指在鄧還是學生時已認識，鄧以一等榮譽畢業，又指記得當年沙士，很多醫護人員拒絕進入淘大花園，鄧是少數自願進入幫助該處住客的醫生。袁指從未聽過其他醫生或病人不滿鄧的表現。辯方又引用鄧就讀中學的老師的求情信，指鄧來自石硤尾的草根階層，靠自身努力成為醫生，體現「獅子山精神」。

劉允怡強調判決必須有阻嚇性，證明醫學界對醫患關係超越界線「零容忍」。