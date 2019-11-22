規劃署指1414公頃有作業營運棕地　多處新界西北

規劃署花逾兩年半進行「新界棕地使用及作業現況研究」終於出爐！該署向立法會呈交文件指，棕地研究最終識辨出共1414公頃有作業營運的棕地，以及165公頃沒有營運的棕地。營運的棕地主要位於新界西北，佔地達1060公頃，如果以行業分類，一般倉庫/貯物及建造業比例最高，合共近750公頃，佔整體53%。

現時未有發展計劃的棕地達700公頃，規劃署根據策略位置、交通接駁程度、棕地羣的面積決定發展潛力，棕地羣若與現有新市鎮及主要公路的距離少於步行距離內500米，而土地面積最少有2公頃的話，其發展潛力屬較高。

其中高發展潛力的棕地有160公頃，位於沙埔村、十八鄉、屏山、泰亨、藍地等地；另有290公頃屬中等，分別位於牛潭尾、流浮山等，目標在2020年年底前完成分析；至於位於石崗及八鄉等250公頃棕地則屬低發展潛力。

研究推算，棕地作業估計提供約52000個職位，若面臨清拆，約有10%的受訪者表示會結束業務，63%的受訪者則表示會另覓地方繼續經營，另有43%的受訪者表示其作業需要在露天場地營運。

政府一直提出研究以多層工業樓宇安置棕地作業。報告指技術可行，但由於特建的通道、樓底及負荷量的要求，發展這類多層樓宇需要龐大的資本投資，由市場主導多層樓宇發展的商業可行性仍需仔細觀察。租金補貼雖然可提供誘因鼓勵遷離棕地的營運者遷入多層樓宇，但這將涉及運用公帑，務須有謹慎的財務評估，發展局正準備即將展開市場意向調查，以探測不同情況及涉及不同合約要求及招標條款下，市場就棕地作業興建及營運多層樓宇的發展及投資意向。