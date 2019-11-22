1歲小鎧澄膽管閉鎖病情危急　盼有心人捐肝

救救小鎧澄！剛滿1歲的鎧澄與孖生妹妹原可以快樂地成長，惟她患有先天性膽管閉鎖，且沒有膽囊，是全港第3宗病例，曾進行手術但不成功，目前只剩下一個方法就是換肝，她已出現肝硬化現象，情況非常危急，鎧澄的父母檢查後，二人的肝臟均不合適，其父在Facebook呼籲，希望血型屬O型的成年人可進行檢查，盼找到合適肝臟，拯救女兒生命。

小鎧澄目前在瑪麗醫院留醫，在嬰兒肝臟輪候排首兩位，其父阿Joe向東網表示，女兒等候屍肝已9個多月，相信找到合適的屍肝機會不太大，醫生表示換肝愈早換愈好，因為該病有機會影響其他器官的發展，之前鎧澄試過感染呼吸病毒，停止呼吸8分鐘，須入住深切治療部；與孖生妹妹相比，鎧澄的發育明顯較差，仍不懂站立。

阿Joe與太太均檢驗肝臟是否合適，惟二人的肝指數均超標，他雖積極減肥，其BMI由31減至26，他今早接獲醫院通知，指磁力共振結果顯示，其肝臟仍然偏大，太太再次驗血亦不合格，現只有寄望善心人幫助。

捐肝者需附合以下條件，包括O型血、年齡介乎18至60歲、身心狀況良好、BMI少於30、非乙型、丙型肝炎或愛滋病帶菌者、無酗酒及濫用藥物習慣、過往未曾接受上腹手術、非懷孕者、而術前及術後均得到親人支持及照顧，請聯絡瑪麗醫院，電話： 22553838。