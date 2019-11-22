修例風波：官媒斥黎智英為暴力開脫　籲年輕人勿當幫兇

內地官媒周五（15日）發表評論文章，指激進勢力佔據香港理工大學，少數人佔據校園負隅頑抗時，一些家長在外等候的情景令人心酸，呼籲他們不要當暴力的幫兇。文章批評壹傳媒黎智英曾叫囂「年輕人準備好去死」，並為割傷警員頸部的18歲男子開脫，樂於見到年輕人在衝突中流血傷亡，以騙取市民乃至國際社會的同情，裁贓特區政府謀取選舉果實。

文章指出，一些青少年加入了扔汽油彈、偷化學危險品、打砸學校、報復市民等暴力犯罪行為。在暴力與反暴力、法治與犯罪、混亂與安寧之間，有的年輕人在邪路上愈走愈遠。本該是處於陽光爛漫的青春韶華，卻投入了烏煙瘴氣的黑色恐怖，令撫育他們的家長傷心，更令全社會痛心。

文章批評，反對派樂於見到年輕人的犧牲，煽暴縱暴的黑手樂於利用易受蒙騙的年輕人衝鋒陷陣，把他們視作炮灰。但沒有一個是反對派頭目的子女被捕、被定罪，他們的子女卻安然無恙，享受着優渥安寧的生活，前途光明。文章呼籲香港年輕人不要當暴力的幫兇，當你堵住別人的上學之路時，亦可能堵住自己的回家之路。