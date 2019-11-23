探射燈：假難民犯案不斷　恐成黑幫新血

計及本年度用於「繼續全面檢討處理免遣返聲請的策略」預計開支，自2014年度起計，假難民問題就耗費公帑57.5億港元，惟部分等候甄別身份的聲請者在港干犯罪案，案件性質更愈趨嚴重。關注團體促盡快檢討難民政策，同時擔心假難民會成為黑幫新血，令本港治安雪上加霜。

南亞幫犯案不斷，單計今年，至少涉及3宗巨額劫案。本周三，尖沙咀棉登徑2名本地男子藏有逾1000萬港元現金的行李篋被5、6名南亞籍劫匪搶去，事主遭刀棍打傷；9月紅磡一找換店職員押運逾500萬的美元及港幣往尖沙咀時，在馬頭圍道被5名南亞漢以棍及揮拳圍毆，並搶去載款背囊；5月有男子經找換店兌換400萬港元現金，途經紅磡德安街時，遭2名持牛肉刀南亞劫匪搶去載有現金的背囊，其後匪徒被捕，其中1人為印度裔，持「行街紙」留港3年。

前立法會議員兼「廿三萬監察」發言人王國興解釋，假難民犯案愈來愈有恃無恐，他指因法律制度存有漏洞，他們犯案後可以申請法援打官司，借此拖延留港時間。王最擔心終日無所事事的假難民會與黑幫勢力勾結，成為黑幫打手瓜牙及「爛頭蟀」，協助黑幫犯案及「爭地盤」，他建議政府盡速檢討難民政策，對犯案聲請者採取即時遣返。

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