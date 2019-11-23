探射燈：政府拆南亞村拖延　治安毒瘤蔓延周邊

深水埗南亞村拆之不盡。位於深水埗通州街公園外的「南亞村」，烏煙瘴氣，多年來遺害區內居民，村內露宿者及假難民犯案連連，更涉及多宗嚴重罪案，包括藏有大量武器、毒品及槍械等。拖延多年，政府才跨部門清拆及取締，惟村民早已散落周邊地區，並再搭建木板屋，更大範圍影響衞生及治安。

通州街「南亞村」纏擾多年後，政府去年才以跨部門方式逐步清拆，至今現場已遭鐵絲網圍封，但喪失「家園」的村民迅即落腳隔籬的通州街公園、旺角及油麻地，如在渡船街、麗翔道及碧街等建設「南亞新村」，村民包括南亞裔及泰籍等，他們通常霸佔天橋底位置建屋，由於村民隨處大小便，令附近環境充斥難聞氣味，更有疑用作注射毒品的針筒棄置在花槽，木板屋亦曾發生火警。

深水埗地區人士指「南亞村」問題複雜，涉及不同政府部門，惟部門間互相「推莊」才令問題愈積愈深，藏污納垢，雖然最後多部門合作取締，惟村民四竄，令問題分布更廣，更多居民受影響。他建議政府要有決心及全盤考慮，包括協助本地露宿者就業及脫離露宿，以及待甄別難民資格者入住禁閉營等。

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