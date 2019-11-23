探射燈：聚賭販毒賣老翻　南亞兵肆無忌憚

南亞幫趁亂犯案，涉犯搶劫大案外，較輕微罪案就更猖狂。反修例運動持續下，警方忙於應付動亂，街頭警力削弱，多區湧現南亞非法小販，擺攤賣冒牌手袋及衣物，而售賣私煙、聚賭及毒品交易等亦比以往更嚴重，為社會添煩添亂。有立法會議員擔心不法集團看準警力不足而犯案，罪案率勢趨升。

3名南亞人平日早上10時許，在荃灣港鐵站外擺地攤賣冒牌手袋。有人操不純正廣東話叫賣，另一人把風，另一人收錢，期間不見有食環署或警員巡邏，至中午時分才執拾行裝，在港鐵車廂內分錢。假日的中區一向是南亞小販「搵食」地，近日就更肆無忌憚做生意。上周末，港鐵站暫封的出口、被破壞的銀行及商店圍板外，統統被南亞小販霸佔擺檔，估計有數10檔，部分小販檔霸佔行人路，惟食環署人員卻未見干涉。

九龍深水埗北河街入夜後，有南亞人賣私煙，2人將2個紅白藍袋放置木椅上，袋中放有不同牌子香煙，外國牌子香煙每包售20港元，內地牌子則售15港元。區內石硤尾街休憩花園則成為南亞賭場，園內經常聚集幾批南亞人「賭啤」，他們每鋪牌後以紙筆記帳，通常幾鋪後以現金結數及執位。公園外有同鄉當「天文台」，參與賭局及圍觀的一度達30人，而每次結數金額約200至300港元。

附近通州街公園則聚集多批露宿者，部分疑為癮君子，不時有人「啪針」，東網記者更直擊有南亞人踩單車向本地男拆家買毒品。該公園早被附近居民視為「毒瘤」，街坊並不會走近，現場更傳出尿臭味。

立法會議員陳恒鑌表示，不排除不法集團眼見現時香港時局混亂，趁警力不足下，犯案搵快錢，擔心若暴動持續，相關罪案只會愈來愈多。

食環署發言人表示，本年1至10月，在荃灣及中區檢控無牌小販宗數分別有0及1宗；檢取小販棄置物品，則分別錄有4及106宗。發言人指關注無牌販賣情況，周日及公眾假期會加強巡查及採取突擊行動。

警方發言人表示，深水埗警區在今年1至10月，涉及毒品案件有208宗，被捕人數有236人，當中33人是非華裔人士。針對通州街公園一帶的毒品活動，警方會派人全天候巡邏及與其他政府部門保持聯絡；至於石硤尾街休憩花園聚賭，截至今年10月，警方收到1宗投訴，派員調查後並無發現。

康文署發言人指職員每天巡視公園，若發現有人在內進行違規活動，會即時勸止，並在需要時通知警方執法。截至本年10月，該署在石硤尾街休憩花園和通州街公園合共接獲18宗有關吸煙、聚賭及吸毒的投訴。

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