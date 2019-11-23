Dr.東：65歲以下糖尿患者佔逾6成　應控糖少油多運動

糖尿病有「隱形殺手」之稱，患者沒有明顯徵狀，但有機會引起急性併發症，情況嚴重更可導致昏迷、神志不清，甚至當場致命。有專科醫生指，糖尿病並非年長者才有，本港糖尿病患者年輕化的情況，近年愈趨嚴重，建議港人盡量在家用膳，控制糖分吸收量，如需外出應酬，切忌食用過量，同時需要留意食物標籤，避免墮入健康陷阱。

香港糖尿聯會副主席、內分泌及糖尿科專科醫生伍超明指出，以往本港65歲以下的糖尿病患者只有45%，惟研究顯示，近年已上升至約65%。他又指，除遺傳因素外，不少青年人自恃年輕力壯，經常吃油膩食物，加上缺乏運動量，致有機會患上糖尿病，年長時更容易出現併發症，嚴重或會致命。

伍表示，糖化血紅素可反映人體過去3個月的血糖平均值，一般建議患者維持低於7%，惟在18至40歲的患者中，有約60%人未能達標，當中17%患者的糖化血紅素更高於9%，可見普遍年輕患者的控制糖尿病情況並不理想。

伍解釋，台式飲品近年大熱盛行，讓年輕人趨之若鶩，惟平均每杯約含29克糖，相等於6包沙糖，含糖量極驚人；另外，部分標榜「不加糖」的台式飲料，看似較健康，但不少都有珍珠或奶精，含糖量並不低。他又指，市面上部分紙包飲品的包裝上，僅標註每100亳升的糖分含量，建議市民選購時多留意食物標籤，準確計算熱量，以免墮入健康陷阱。

伍又指，港人向來喜愛外出用餐，惟街外膳食的糖分及卡路里偏高，建議市民盡量在家用膳，倘無法避免，市民亦可挑選無糖飲料，例如清水及茶，並先吃蔬菜等纖維較高的食物，再吃澱粉質食物，當感到6至7成飽就應停止。他續指，「拉上補下」亦是另一辦法，大餐過後可增加運動量，或下一餐自行煮食等，以控制熱量。

另外，水果常被視為具高纖維的「減肥恩物」，伍指，水果含有果糖，建議糖尿病患者每日進食兩次，每次20克水果，相當於一日2個中型橙。被問及以甜度聞名的日本水果時，伍表示。這不代表患者「好慘，不能吃日本水果」，但就需要減少進食分量。

伍又分享一個真實個案，指其一名任職中式廚師、年約30歲的糖尿病男病人，不但每日外出用膳，工作期間亦要不斷試味，導致體內的糖化血紅素一度高達12，情況嚴重。伍續指，自己對該患者印象深刻，對方曾表示因工作關係難以控制血糖，後來決心辭職，轉職成為魚生師博，終在半年間把糖化血紅素降至7，勉勵患者只要有決心及恒心，病情終會好轉。

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