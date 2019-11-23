修例風波：止暴制亂重中之重　政府力爭下周尾重開紅隧

紅隧設施被破壞後至今仍然封閉，政府早前稱可考慮在收費亭等設施完成復修前，暫時不收取隧道費，讓車輛使用該隧道。政務司司長張建宗今早(23日)出席電台節目時表示，視乎實際情況，爭取下星期尾重新開通紅隧，而開通的大前提是安全。

他表示，目前警方及消防已完成搜證工作，其他相關政府部門及營辦商亦已完成檢視紅隧天橋、收費亭的損耗程度，昨夜(22日)開始搶修工作，不同部門共動員380人，相信下周一(25日)下午可落實開通時間，最理想是同步完成修復收費亭，令外界不用擔心因免費而造成擠塞的問題。

張指，正領導上周末才成立的跨部門行動專責小組，與各部門首長每日開會，處理民生事項，包括如何在示威者堵路後，盡快將路面回復正常、如何進一步協助警隊等，強調「止暴制亂」是重點中的重點。

他亦提到近日多間大學被人霸佔，令人痛心，有人形容大學變成兵工廠及反政府基地，這種衝擊是前所未有，大學管理層亦很難面對，日後社會各界要在重新連繫青年人方面加把勁。他又呼籲仍然藏身理大的人士盡快離開，指人身安全最重要，強調理大目前很高危，存有很多爆炸品，衞生環境亦很差，警隊及政府都希望用一個平和、人性化的手法，和平解決事件。

另外，張在節目後再被問到會否成立獨立調查委員會，他回應稱要視乎監警會的工作，指監警會明年初會提交報告，會重組多個重大事件的事實，包括新屋嶺扣留中心的投訴、721元朗白衣人襲擊等，強調政府對報告有一定期望，亦會視乎屆時香港的發展情況，再決定是否需獨立調查。

被問到美國總統特朗普稱曾警告中國領導人習近平不要派兵到港，張指是首次聽到有關言論，強調港府有信心、有決心及有能力處理修例事件，跨過這場風暴，故不評論其他國家的意見。