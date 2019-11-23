修例風波：籲理大留守者離開　張炳良指大學校長有需要現身

理工大學校園內仍有示威者留守。運輸及房屋局前局長、教育大學前身教育學院校長張炳良今早(23日)出席電台節目呼籲仍在理大的示威者離開，指即使對政府及社會不滿，留守亦不是解決辦法，亦不希望他們將自己陷於極端局面。

張指近日在大學校園發生的事是由其他衝突激化，超出大學處理範圍，大學校長雖未必有能力解決，但作為大學的靈魂人物，有需要在事件中現身，但只能呼籲各方保持和平，不可偏幫任何一方。而政府不應該懲罰大學而抽起撥款，大學設施是為所有學生及未來的學生而設，正如現時政府不會停止修建馬路，應以社會如常的態度處理。

中學校長會主席鄧振強出席另一電台節目時稱，昨日(22日)在校園範圍見到的人已非常少，需要好努力才見到近10個年滿18歲的青年作短暫交談，難以估計仍有多少未成年人士留守理大。他指現時在校園的最後一批青年，經游說後仍決意留守，顯示對運動的堅持很強，故需要成立獨立調查委員會，徹查修例事件的成因，不能只單一歸究於教育或政界有做得不好的地方。

對於高等法院頒令暫緩執行《禁止蒙面規例》違憲裁決7天至下周五(29日)，張認為在該段時間會給社會提共一個較穩定的環境。另外，關於美國通過《香港人權與民主法案》一事，張相信美國總統特朗普會簽署相關法案，但指該舉措不是單純因為港人的游說，而是關乎整體中美關係。他認為愈是將香港的問題國際化，愈是衝擊一國兩制，對香港不利。