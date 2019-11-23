修例風波：官媒斥美國是香港暴力肆虐的黑手

美國國會日前完成《香港人權與民主法案》的立法程序，法案並送交總統特朗普簽署。對此，中國外交部表示強烈譴責，而內地官媒周六（23日）也發文狠批，指美國是香港暴力肆虐的黑手。

文章列出美國主要官員及議員自今年初分別會見來自香港的反對派人士，直斥香港的亂局從頭到尾是美國一手炮製的「作品」，為了遂行控制香港、遏制中國的圖謀，美國部分政客的雙重標準，已經到了毫無廉恥的地步。

文章又引述學者指出，美國在香港策動的顏色革命，已經到了煽動罷工、癱瘓城市的第六步。美國先在香港收買黎智英、黃之鋒等「代理人」，安插情報人員和有情報功能的「非政府組織」，然後對特定人群洗腦、輸送金錢，找時機發動示威抗議，再將抗議升級為社會騷亂，最終達到癱瘓香港並奪取管治權的目的。

文章再指，美國長期以世界警察自居，干涉外國事務，所行卻是以國內法代替國際法的「長臂管轄」，是經濟制裁、金融戰、貿易戰、軍事戰、顏色革命等赤裸裸的巧取豪奪。但強調，美國政客以為能透過該法案逼迫中國向美國屈服，是「痴人說夢」。