曾偉雄落選聯合國打擊販毒官職　埃及部長接任

中央早前提名香港警務處前處長、現任內地國家禁毒委員會副主任曾偉雄，競聘聯合國駐維也納辦公室總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）執行主任。聯合國近日宣布，委任埃及社會團結女部長瓦利（Ghada Fathi Waly）擔任此職，意味曾偉雄落選。

聯合國秘書長古特雷斯發言人表示，瓦利將接替來自俄羅斯的費多托夫（Yury Fedotov），成為新一任UNODC執行主任，指她在持續發展、減少貧窮、社會保障、婦女和青少年權益的領域有逾30年經驗，她亦會擔任與UNODC密切相關的駐維也納辦公室總幹事一職。

設於聯合國維也納辦事處的UNODC在1997年成立，主要負責調查及研究毒品和犯罪問題，制定政策和措施，並與各國政府在相關領域協調合作。UNODC執行主任屬副秘書長級，由聯合國駐維也納辦公室總幹事兼任。

現年61歲的曾偉雄，2015年卸任香港警務處處長後，今年4月獲委任為國家禁毒委員會副主任。中國外交部今年6月公布，中央提名曾偉雄競聘聯合國駐維也納辦公室總幹事兼UNODC執行主任，曾偉雄當時稱提名反映國家支持多邊主義。提名正值香港爆發反修例運動，美國共和黨參議員克魯茲曾開腔要求華府介入，阻止曾偉雄出任有關職位。