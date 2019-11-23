團體指一次性「派糖」難解根源問題　促配對資源助基層紓困

關注社會開支聯席6名成員今日(23日)到政府總部外請願，向政府表達對2020/2021年度財政預算案的意見。聯席認為，現時的社會問題並非一朝一夕，而是積壓多年的惡果，本屆政府的多份預算案的焦點往往只側重「派糖」等一次性措施，對基層市民雖聊勝於無，但明顯未能從根源解決問題，促請政府按不同經濟狀況，分配相應的公共財政資源，為基層提供不同方面的紓困措施。

成員手持「預算模式要創新，民間參與應實行」、「家庭保障門檻高，兒童津貼要獨立」等示威標語。聯席認為，政府有必要改善公共財政管理原則，建議撥出部分預算，由「市民共議」的方式，制訂預算使用方向及政策，同時避免「重企業，輕市民」的老問題出現。另外，不應讓預算案只淪為施政報告的延伸，應有公共財政規劃角色。

聯席促請政府為「在職家庭津貼」設金額調整機制，並進行一年一檢，另將「兒童津貼」與工時脫勾。同時檢討「學生資助計劃」，調整申請「全額學生資助計劃」的門檻等，冀政府在當前政治危機下，能透過新一份財政預算案展現部分「勇於承擔，從善如流」的政治決心。