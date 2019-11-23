修例風波：斥警鎮壓行動令人髮指　學者狠批港府與民對抗

反對修訂《逃犯條例》導致警民關係撕裂，警方驅散及拘捕示威者的手法引起爭議。香港中文大學哲學系退休教授及前系主任張燦輝今日(23日)在電台節目狠批政府及警隊，炮轟特首林鄭月娥無視香港百萬人上街遊行抗議，一意孤行與全民對抗，更啟動警察暴力對付示威者。張直指，警察暴力鎮壓香港幾間大學的示威行動令人髮指，不敢相信大學竟成為攻擊對象，中大更成為戰場，認為儘管政治現實是殘酷無情，但人的思想及良知不會被強權所消滅絕亡。

張在文中直斥林鄭漠視無數年輕人，尤其是大學生的不滿和憤怒，令抗爭行動無日無之。警察在過去一星期以暴力鎮壓香港幾間大學的示威行動，令人髮指，坦言實在不能相信大學竟然成為攻擊對象。上星期中文大學成為了戰場，警察在中大校園發射了超過1000枚催淚彈和無數橡膠子彈，張表示曾親身到過中大兩天，校園滿目瘡痍，情況慘不忍睹，對此只有憤怒、悲痛，不敢相信「鞍山蒼蒼，吐露洋洋」的校園蒙此大劫。

他認為，香港以往享有的自由法治由殖民地賦予，而今次公民運動令港人醒覺，自由、法治、民主必須靠自己努力爭取，不能靠他人施捨。面對極權統治，能否爭取到這些基本普世價值，現時並不樂觀，但他強調不能絕望悲觀，作為一個自由人，要能夠理解及反省各種現象和理論，獨立思考及找尋真相，以及不會盲從和不辨是非地聽從權威。