七旬漢毀橫額𠝹刀傷警　被控蓄意傷人等罪還押再訊

一名休班警長日前在上水制服懷疑破壞選舉海報男子時，右邊面遭刀片𠝹傷，涉案七旬漢被捕。72歲被告羅炎達今早(23日)被解往屯門裁判法院提堂。他被指原來在今年9月及10月已兩次毀壞同一名區議員的橫額。他現被控三項刑事毀壞及一項蓄意傷人罪，今日暫毋須答辯。裁判官應控方要求，將案押後至明年1月3日，於粉嶺裁判法院再訊，期間被告需還押監房看管。

本案被告被控的三項刑事損壞罪，分別指被告在今年9月18日、10月31日及11月21日，在上水東慶路東慶堂外及上水圍一帶，毀壞共25幅屬於廖興洪的橫額。至於蓄意傷人罪，就指他在11月21日，於上水東慶路莆上村有意圖令警長X嚴重受傷，而非法及惡意傷害警長X。

據控方透露，被告曾在上水一鄉村租屋，後來與業主發生租務糾紛，訴訟後被判敗訴，之後便遷怒於該村村代表廖興洪。控方確認，本案應與香港近期的社會形勢無關。

今日被告代表律師有向法庭提出保釋申請，不過裁判官考慮後，決定不准他保釋外出，下令被告候訊期間要還押監房看管。

廖興洪現正角逐連任北區區議會鳳翠選區之議席，同區另一候選人為蔣旻正。