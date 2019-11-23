修例風波：中大衝突後重回平靜　校園下周一恢復運作

中文大學早前爆發多場大規模警民衝突，警方更曾施放逾千發催淚彈，示威者則在校內多處縱火，致使校內一片狼藉。中大昨日(22日)宣布，下周一(25日)校園所有部門恢復運作，並已採集樣本檢驗二噁英等化學物。中大今日(23日)在其Facebook專頁發布一條以「一磚一瓦，重新出發」為題的影片，指中大校園已大致恢復平靜。

影片顯示，中大職員正努力清理被破壞的校園，其中被示威者當成「大本營」的運動場已由到處皆是垃圾，回復至原來的模樣；曾被塗黑的指示牌，經清理後雖仍留有痕迹，但已能繼續使用。影片中亦可見到有人員身穿保護衣、口罩等，在中大各個角落採集數據樣本進行檢測，該校亦在出入口處加強保安。

中大表示，全賴一班前線同事群策群力的連番修復清理，中大校園經已大致恢復平靜，但校方仍會進一步檢測並化驗校園環境，確保為學生及教職員們提供一個安全的學習及工作環境。校方稱，修復工作艱巨需時，由衷感謝各中大成員不忘堅守崗位，一同跨過困難時刻。