油尖旺區聲援理大示威者　港台兼職記者被控暴動

紅磡理工大學自周日(17日)淪為戰場後，理大內的示威者被警方重重包圍，翌日(18日)大批人士在油尖旺區一帶聚集以聲援被困者。警方遂展開驅散行動，其中80人在彌敦道被捕，全被控暴動罪。案件今(23日)在西九龍法院再訊，兩名被告出院到庭應訊，暫毋須答辯。裁判官把案件押至明年3月19日。

被告朱梓瑩(20歲，港台兼職記者)及柯俊明(23歲，運輸工)被控於本月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。被告准以1000至5000港元保釋外出，期間每星期向警署報到一次，遵守宵禁令、不准離港及禁足令。

辯方作出3項投訴，指警方在無警誡詞下提問被告朱梓瑩，又延遲她就醫時間，並指朱在昨日(22日)下午4時已出院到警署，惟今早才能出庭應訊，質疑控方違反法庭命令，即被告出院須盡快到庭，希望法庭記錄投訴，以待日後在其他司法程序處理。惟裁判官指，本法庭的功能不是記錄投訴，除非投訴與本案的司法程序有關，又稱法庭有固定的工作時間，只會在可能範圍內安排被告上庭。