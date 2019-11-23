小鎧澄膽管閉鎖求肝續命　父稱已有熱心人作進一步檢驗

患先天性膽管閉鎖的1歲B女鎧澄急需要換肝續命，其父阿Joe表示，現有幾名熱心人士聯絡他，其中1人正安排驗血及作進一步檢驗。他指，早前亦有幾人聯絡他有意捐肝，惟醫院方面要求他們需要獲得家人同意，故暫未成事。阿Joe在Facebook上呼籲有心捐肝人士，可盡快聯絡他安排檢查，因小鎧澄的情況已是分秒必爭。

阿Joe提到，現時小鎧澄肝指數仍達300多，隨時都有機會急劇轉壞，擔心其肝情況會影響其他器官發育。他形容小鎧澄雖然才剛滿1歲，「但佢冇再重過，仲睇落去愈來愈瘦」。他指捐肝的檢查報告約需10多日，而且未必一定符合條件，希望能有更多熱心人士能聯絡他，多一個機會。

小鎧澄是雙胞胎中的「大孖」，目前留醫瑪麗醫院，在嬰兒肝臟輪候排首兩位。捐肝者需符合以下條件，包括O型血、介乎18至60歲、身心狀況良好、BMI少於30、非乙型、丙型肝炎或愛滋病帶菌者、無酗酒及濫藥習慣、過往未曾接受上腹手術、非懷孕者，而術前及術後均得到親人支持及照顧。