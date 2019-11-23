每日一片：飲醉酒定撞車黨？怪男「喪屍式」撞的士

揸車再小心有時都避不開飛來橫禍，如果對方有意「撞車」就更加避無可避。近日有新界的士司機就遇上怪男，對方在馬路突然飛身撲向其車頭，導致擋風玻璃應聲爆裂。由於男子行徑非常瘋狂，有網民就形容，「好似睇緊喪屍片」。

網民Kelly在Facebook群組「馬路的事討論區」上載片段，車Cam上顯示事發於2049年11月20日凌晨近2時，不排除年份資料有誤。現場是大埔寶鄉街一個交通燈口，當時綠的正等候轉燈，一對中年男女路邊在經過，期間男子突然跑出馬路，向的士方向衝前，似用盡全力飛身撲向的士車頭，結果擋風玻璃在「重擊」下，應聲爆裂，由於場面震撼，司機見狀禁不住爆粗，「X你老X，係咪黐線」。

男子「撞車」後，攤在擋風玻璃前，同行女子立即走過來將男子拉下，司機則落車要求對方不要離開，女子一度要求司機幫忙扶起男子，但司機反問，「要我扶？」，其後報警處理。

有網民估計該名男子醉酒失控，亦有人笑稱是撞車黨，「咁落力撞都係第一次見」，有網民擔憂自己遇到類似事件無保障，「都係裝番個車Cam先」。