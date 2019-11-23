修例風波：環保署停收玻璃樽　網民批本末倒置

反修例風波暴力持續升級，不時見到激進示威者投擲以玻璃樽製作的汽油彈。環保署轄下多個「綠在區區」回收點，昨日(22日)起在社交網站Facebook發通告，稱因應社會情況，現已暫時停止廢玻璃容器回收服務，並收回設置在各回收點的回收桶。貼文一出，旋即惹來網民罵聲一片，有人批評政府荒謬及本末倒置，亦有人痛斥「政府只解決製造問題嘅人或物，未有真正解決問題。」

環保署早前表示，由本月16日起委聘的玻璃管理承辦商將暫時停止廢玻璃容器回收服務。環保署轄下多個「綠在區區」回收點，包括「綠在元朗」、「綠在東區」及「綠在葵青」，昨日起陸續在Facebook貼文公布，即日起暫停提供玻璃容器回收服務，並收回設置在各回收點的玻璃樽回收桶，會因應社會情況的發展，才恢復有關服務。

其他地點的「綠在區區」雖未有發布停收通告，但實際已停止收樽。東網記者致電相關中心如「綠在觀塘」時，職員確認已暫停回收玻璃容器服務，回收桶暫存倉，稍後時間會更新網上資料。當記者問及停收期間玻璃容器應如何處理，職員無奈稱：「冇辦法，只能當普通垃圾處理，我們只能跟隨環保署指示。」

多個貼文一出，引起網民一片罵聲。網民坦言對政府失望，連環保都被政治自我審查；有精明網民指出暫停回收玻璃樽，街坊將玻璃樽隨地擺放，變相鼓勵示威者更易取用，批評是本末倒置。