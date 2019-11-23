政Whats噏：泛民玩出禍　建制擬在委員會玩封殺

立法會已經復會超過一個月，但仲有幾個事務委員會未能正常運作，停留喺選舉正、副主席一關。據了解，建制派對泛民主派拖延選舉工作心中有氣，有部分副主席位置原本無打算競爭，但見現時情況都開始動搖，睇嚟泛民隨時玩出火。

立法會現時仍有幾個委員會未完成選舉程序，好似政制事務委員會嘅副主席仍然懸空，內務委員會、司法及法律事務委員會同保安事務委員會仲要正、副主席都未選得出，其中內會及司法兩個委員會暫時都由法律界郭榮鏗主持。

司法及法律事務委員會將於後日(25日)舉行第三次會議，繼續選舉工作，按照過去兩次會議進度，及郭榮鏗主持內會開足7次會議都未選出主席，相信這次會議唔會有大進度喇！而司法及法律事務委員會為其中一個必爭之地，泛民同建制派都非常踴躍加入，然而人多唔代表建制企圖包攬晒正、副主席，據悉今個立法年度開初時，建制派只計劃競爭主席一職，過去3年呢個委員會嘅正、副主席就由議員梁美芬同郭榮鏗出任。

不過，隨住泛民連選舉主席嘅簡單工作都拖延，聽講令到部分建制派睇唔過眼，不滿浪費議會時間，開始對是否讓出副主席予泛民有意見，計劃到時派人落場與泛民爭，但現時仍未訂出參選副主席人選，因為唔少有法律界背景嘅建制派議員已經擔任咗其他事務委員會嘅正、副主席，受《議事規則》所限唔能夠出任。之不過睇番資料，現時仲有議員容海恩同廖長江兩位法律界背景嘅建制派議員無孭正、副主席，似乎建制派仲有得揀。

另外，議員涂謹申(阿涂)尋日(22日)致函通知，撤回參加司法及法律事務委員會主席職位，唔通佢唔想再拖延選舉程序而退選？阿涂喺截稿前未回覆，但聽聞係因為主持會議嘅郭榮鏗未能出席明天會議，會議需交由會議中最資深議員主持，而為免將主持一職落入建制派手上，作為最資深議員嘅阿涂就選擇退選去主持會議喎。如果阿涂真係為呢個部署而退選，睇怕代表泛民仲未玩厭選舉程序喇！