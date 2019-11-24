鄧炳強能文能武　單手做六下掌上壓籌款　記憶力驚人

能文能武的鄧炳強，除了單手做掌上壓了得之外，原來亦是「好戲之人」！他就讀中文大學崇基書院時已是劇社主席，由舞台幕後燈光布景，以至男主角都曾擔任，除啟發他的戲劇細胞外，更訓練出他驚人的表達及記憶力，專訪期間沒有講稿，一字一句都盡在他腦海中。

社工系出身的他，為何畢業後加入警隊？鄧炳強坦言，自小與警隊結下不解緣，在西區警署附近長大的他，每天看着警務人員出入，耳濡目染下立志投身警隊。中學時期一套電視劇《獵鷹》，令鄧自覺「唔做警察都唔得，實在太有意義」，當年他決心完成大學課程才投考警隊，因自己喜歡從事對人的工作，選科時揀選社工系。他畢業後毫無懸念，一九八七年正式加入警隊，成為見習督察。

過去卅二年警務生涯，鄧炳強最難忘在刑事情報科工作四年多的時間，曾處理過張子強案，亦調查多宗綁架案及嚴重案件，與匪徒鬥智鬥力，亦因此感受受害人的不愉快經歷。

去年三月，警隊舉行「單手掌上壓挑戰」籌款活動，時任行動處處長的鄧炳強拍片支持，並上載Facebook，共做出六下單手掌上壓。鄧昨憶述，當時花了數星期才練到，由警察健體會教路，如強化手部肌肉及使用正確姿勢，終完成使命。

亂世中上任的「一哥」，除帶領警隊走出困局外，他亦希望建立良好警民關係，他語重心長謂：「警察唔能夠冇咗市民嘅支持，市民亦唔能夠冇咗警察」，警隊稍後會聯絡不同界別，加強維繫，正如二○一四年的非法佔中事件，市民對警隊存在誤解亦漸消除，相信警民關係有朝一日會回復正常。