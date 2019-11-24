同袍抗暴慘遭淋鏹　一哥心傷

作為「一哥」，肩負起保護前線警務人員的重任，鄧炳強指，目前已有超過四百七十名警務人員於處理反修例示威而受傷，部分人情況嚴重，包括有同事被人咬斷一截手指、有同事被人用箭射擊，幾乎被射穿小腿，更有同袍被淋鏹水，身體皮膚被嚴重灼傷，且達三級程度燒傷，當他到醫院探望該名受傷同事，「對方反而安慰番我轉頭，仲話會好快出院，令我非常感觸！」鄧說時鼻子一酸。

至於警務人員及其家人被起底，人數已接近三千人，有警察子女的個人資料被人張貼於學校外，他認為此舉是缺德及不負責任。警察宿舍亦被針對，遭大規模刑毀破壞，有人刻意打破宿舍外玻璃，令警務人員及其家人飽受驚恐。鄧指，除加強人手守護宿舍外，警方亦成功申請禁制令針對警察宿舍騷擾及警務人員被起底情況。

過去五個多月來，警員每日長時間工作，且時刻面對困難和危險，在街上隨時受襲，但同袍仍不畏危難，繼續緊守崗位，「我可以講一句，你哋（警務人員）令我引以為傲！」至於他個人亦曾被起底，其家人表示替他憂慮，而他於示威初期，即六至八月期間經常留在灣仔警察總部，通宵達旦，甚至以警總為家，冀可盡快平息這場示威，與一眾同袍安全回家。