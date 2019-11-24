鄧炳強四項大計　重整旗鼓　凝聚社會

新任警務處處長鄧炳強上周接任警隊「一哥」之位，正值反修例示威風波這個極困難時刻，他上任後期望有四項大計，除首項止暴制亂，亦希望做到全民應對大型災難事故、加強對前線人員的支援；以及凝聚社會。

鄧炳強指警隊目前首項工作是止暴制亂，令社會盡快恢復秩序；第二項是做到全民應對大型災難事故，以去年超強颱風「山竹」為例，加上今次反修例示威，香港未來再面對大型災難事故及恐襲事故，並非完全沒可能，舉例基礎設施及大型公共交通及受到嚴重破壞，或是襲擊警務人員。警方會就可能發生的事件作好準備，故警隊要作出裝備及部署，亦須增加市民的認知，日後加強應對。

他上任的第三項大計是支持前線人員，主要是人手的問題。鄧炳強稱，希望增加警隊整體人手，以及在職及退休人士福利。

此外，警方正在研究如何運用新科技協助執法，以及檢討工作性質及流程，例如不需要警方處理的事件，考慮可否交予其他部門，從而以騰出更多人手及資源集中處理眼前最重要的工作。

第四項為凝聚社會繼續支持警隊，經歷修例風波後有社會人士對警隊存在誤解，要令社會人士清楚明白警方的執法目的，需重新聯繫各界。他又指，獲得市民的支持是警隊打擊罪案的強大後盾，希望可以建立互信，令香港繼續成為安全城市。