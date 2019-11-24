東方日報A2：新任一哥獨家專訪

反修例風暴至今踏入第一百六十九日，示威活動戰雲密布，新任警務處處長鄧炳強接受東方報業集團獨家訪問，指未來會採取剛柔並濟、因時制宜的策略，盡快止暴制亂。為應對歷來最嚴峻挑戰，警方需增強兵力及裝備，對內包括爭取延長○○年前入職警務人員的退休年齡至六十歲、延任即將退休人員及重新聘用退休人員；對外則再有海關及入境處加入成為「特務警察」，以盡快恢復社會秩序，還香港安寧。

鄧炳強受訪時表示，警隊在反修例示威活動中已拘捕逾五千八百人，並已向逾九百人提出檢控，佔整體被捕人數約六分一。被捕者中有四成為學生，其中大學生佔兩成五，中學生佔一成五。他坦言，值得注意的是自今年九月開學後，中學生佔被捕人數由之前的兩成八急升至四成，情況令人擔憂。鄧認為校園不應是散播暴力思想的地方，至於是誰人散播？鄧表示：「我唔想估，總之校園唔應該鼓勵學生出街犯法，令年輕人身處險境。」

示威者每次進行抗爭活動均戴上全副裝備，製造大量汽油彈及武器，甚至計劃出動無人機引爆炸彈，背後可能有人甚至一股勢力支持，鄧直言：「呢個都係我哋調查嘅方向。」對於警隊處理示威活動以來，經常傳出有人被自殺及性侵犯，鄧不評論個別事件，但表示：「犯法嘅人係唔會認同執法者，有人會不斷傳出假消息，抹黑警隊，破壞警隊公信力，煽動對警察嘅仇恨，警隊可以做嘅係立即作出澄清，以正視聽。」

為盡快止暴制亂，鄧炳強指會採取剛柔並濟、因時制宜的策略，包括運用適當戰術，一方面會考慮以勸導方式，另一方面會運用進攻方式，加入使用不同的裝備，如人群控制特別用途車及銳武裝甲車等，又會為前線警員增添裝備，包括過濾雷射槍的眼鏡、防割頸面罩、防𠝹及抗火衣物等；但他認為最重要是市民一同譴責暴力行為，千萬不要縱容。而據他觀察，市民開始對暴力事件反感，對警隊無異是一股助力。

面對今次前所未有的示威，警隊耗上大量警力，而示威活動平息後又可能再次觸發，鄧炳強表示，他已向政府爭取將二○○○年前入職的警務人員延長退休年齡至六十歲；又會安排即將退休人員繼續延任，有關人數約六百人；又會額外增聘已退休人員，有關人數約一千人，預計可於十二月開始進行，重新聘請的人員同樣有執法權。

另外，他正與保安局研究繼懲教署後，加入其他紀律部隊人員任特別職務警察。據了解，海關及入境處將分別借調七十名人員到警隊成為特別職務警察，預計一百四十人明日宣誓，接受為期約一周訓練，最快可於本周後期投入服務，屆時將會協助警隊守衞政府重要設施等，以維持社會秩序，成為新生力軍。

連串示威令警民關係處於臨界點，甚至進入低谷，對於外界有聲音成立獨立調查委員會，鄧炳強表示，以往調查南丫海難成立獨立調查委員會，是因為沒有機制，惟警隊已有監警會此機制，認為應按機制進行。

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