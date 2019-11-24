流感悄悄殺到　下月初轉冷醫生籲打預防針

臨近十二月，香港將再次面對冬季流感的「硬仗」。雖然本地季節性流感的整體活躍程度仍處於低水平，但病毒的百分比自十月中旬起不斷上升，顯示流感感染個案增升，距步入爆發期又進一步。同時，下月二日的氣溫更跌穿「二」字頭，市區最低氣溫十五度，有家庭醫生提醒，天氣變冷是一種「警號」，代表流感病毒開始活躍，除盡快接種疫苗外，市民亦應謹記保暖，以及有充足休息，預防感染流感入院。

上年度冬季流感高峰期在今年四月結束後，夏季六月至七月期間流感亦曾活躍一段時間，但從呼吸道樣本中檢測到的流感病毒百分比，最高峰時達百分之九點九二，僅低於百分之十點三的基線水平，並在七月中開始回落。衞生署衞生防護中心數據顯示，流感病毒近月再度開始慢慢活躍，以上月十三日至二十六日兩周比較，病毒百分比曾上升約百分之零點三。截至前一周(即本月十日至十六日)所收集的呼吸道樣本中，錄得的季節性病毒陽性百分比為百分之一點八四，已是連續三個周期增高。

前一周的數據顯示，定點普通科診所呈報的流感樣病例的平均比率，每千宗診症達三點九宗，高於本月三日至九日該周的二點九宗；而定點私家醫生呈報的流感樣病例，每千宗診症的比率為廿一點七宗，低於本月三日至九日該周的三十二宗。另外，前一周檢測到的八十七株季節性流感病毒，包括五十七株甲型H1流感、十八株甲型H3流感、兩株乙型流感以及十株丙型流感。

整體公立醫院主要診斷為流感的入院率，為每一萬人口中的零點零四，仍低於零點二三的基線水平。前一周錄得三宗成人嚴重流感個案，包括一宗死亡個案。十八歲以下兒童方面，今年共錄得三十九宗兒童感染流感相關的嚴重併發症或死亡個案，當中亦包括一宗死亡個案，但當中約七成一兒童沒有接受相應季節的流感疫苗注射。

家庭醫生鄭志文表示，這兩星期並未有發現流感患者的求診數字特別高，仍是以一般的上呼吸道感染疾病為主，如傷風、感冒等，但市民不能掉以輕心，因為天氣下月開始急降，天氣寒冷是一種「警號」，代表流感病毒開始活躍，往後會有更多市民感染流感，特別是小孩及長者抵抗力弱，感染的風險會更高，呼籲長者及小孩留意保暖，不要着涼，而一些慢性病患者如哮喘病人，生活上應配備充足藥物。若身邊的親人患病，應保持家中空氣流感，避免與患者近距離接觸。

呼吸系統科專科醫生黃琼英表示，接種流感疫苗後，身體需兩至三個星期才產生抗體，疫苗效力可持續約半年，但因夏季與冬季流感疫苗屬兩種不同疫苗，市民即使夏季已接種，亦應再接種冬季流感疫苗。她提醒，疫苗分為肌肉注射與皮下注射兩類，服用薄血藥的病人如透過肌肉注射方式接種，或會出現肌肉滲血的情況，建議正在服用薄血藥等心血管病藥物的病人，打針前應先通知醫生，讓醫生衡量採用哪種注射方法。

至於本身已出現感冒、傷風、發燒等病徵的病人，則應待痊愈後再接種疫苗。黃解釋，如病人在已有相關病徵的情況下打針，會令醫生難以分辨病徵屬病情惡化，或是疫苗產生副作用，加上身體在患病時本身會產生抗體對付病毒，或會影響疫苗效用。