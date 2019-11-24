天氣預報系統精確及時　勇奪科技大獎揚威海外

天氣變幻莫測，高度精確和及時的預報，有助市民及早作好準備。香港天文台一套名為「小渦旋」的臨近天氣預報系統，創新地運用各種觀測數據，包括天氣雷達、閃電定位網絡及自動雨量計等，再以先進技術如人工智能、電腦天氣模式和氣象知識等，預報未來數小時雷雨區的地點和強度，為市民帶來全面且準確度高的天氣預報。此系統於本月中在越南舉行的「亞太資訊及通訊科技大獎」中獲得大獎，揚威海外。

臨近預報系統是未來數小時的天氣預報，主要針對大雨、閃電、冰雹、雷暴帶來的惡劣天氣，這些天氣現象變化多端且影響範圍較小，因此需要高度精確的預報。香港天文台研發的「小渦旋」臨近預報系統，支援預報員向公眾發出惡劣天氣警告，讓各界可對潛在天氣災害作出及時和有效的準備及應變，從而保障性命、設施和財產，出色的表現令其贏得今次賽事「科技組別-人工智能」大獎。

本港共派出60名代表參加今次比賽，最終奪得6個大獎和10個優異獎，得獎數目冠絕15個參賽成員經濟體。60名代表中有20名學生，學生團隊共取得7個優異獎，成績卓越，當中香港科技大學學生團體研發「Finding Mini（小巴到哪兒）」手機應用程式，利用實時到站預報系統，為科大師生和附近居民提供小巴實時到站的時間。團隊更與合作小巴營運商共同開發一套車隊管理系統、座位預定系統及剩餘座位系統等配套，增加營運效率。