修例風波：美國安顧問不知特朗普會否簽香港人權法案

美國國會通過《香港人權與民主法案》後，白宮國家安全顧問奧布賴恩上周六（23日）表示不知道特朗普會否簽署法案，但指若法案不能盡快成法將感到驚訝；他認為中美仍有可能年底前達成首階段貿易協議，而特朗普不會對香港局勢視而不見。

法案已送交白宮讓特朗普決定下一步，但他未有表態會否簽署。奧布賴恩上周六出席加拿大哈利法克斯國際安全論壇，承認未與特朗普討論法案，也不知道對方的取態：「法案以相當重大的大比數在國會通過，所以我肯定特朗普會考慮這一點。」他又形容香港發生的事情可怕，美方對港人深感同情，並密切監察當地局勢發展。

奧布賴恩補充，雖然同時有一系列議題要與中方處理，但華府期望北京履行對「一國兩制」的承諾。當再被問到香港人權法案時，他說：「總統很可能簽署法案，但法案無論如何都會成法，看看那些（國會通過的）票數；若法案未能盡快成法，我將非常驚訝。」如果特朗普選擇不簽署及不行使否決權，法案12月3日將自動成法。

被問及若中方血腥鎮壓香港示威，美國政府將有何回應時，奧布賴恩以假設性的問題為由拒絕具體說明：「我希望這不會發生，我們已看過香港太多暴力，並希望六四事件不會在香港出現，否則這將是可怕的事情。」他稱若出現鎮壓，全球應作出回應，而美國會做好本分；又希望香港的區議會選舉能在沒有暴力的情況下舉行。

《香港人權與民主法案》在國會通過後，華府把它與中美貿易協議掛鈎，外界關注這令協議增添變數。奧布賴恩回應說：「我們希望年底前達成首階段協議，我仍認為這是有可能的。與此同時，我們不會對在香港或南海發生的事情，又或者中國在其他地區的活動視若無睹。」美國兩艘軍艦日前駛近中國宣稱擁有主權的南海島礁。

另一邊廂，奧布賴恩提到中國將逾100萬名維吾爾族回教徒拘禁在再教育營內，批評全球多國在這事噤聲，他質問：「世界在哪裏？現有超過100萬人在集中營。」

與此同時，出席同一個論壇的美國印太司令部司令戴維森也談到香港，他指香港爭取民主及自由的運動，反映了美國及周邊國家在印太地區的願景。他又形容香港是一個充滿自由的國際城市，認為「地球上所有人都關注香港局勢」。