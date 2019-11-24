我有正能量：弦外知音　SEN結他手追夢

有特殊教育需要（SEN）的學童，或因不被社會理解和接納而欠缺自信，選擇匿藏自己。有家長成立互助組織「青草音符」，希望以音樂拉近SEN人士間的距離，藉參加不同活動增強自信，讓大眾消除誤解。於組織負責教授樂器、到處探訪和表演的戎景豪（Wilson），小時被斷定患有讀寫障礙，現在可以在人前彈結他高歌，為同路人打氣，一切都不容易。

「音樂對我嘅幫助好大，我自己記性唔好，音樂可以訓練到我，因為要記譜。」現年32歲的Wilson，小時可謂百病纏身，後來更被斷定患有讀寫障礙。「我好鍾意音樂，可能因為我講嘢唔叻，而音樂可以打破呢個隔膜。」他中學時開始自學結他，全因夠方便，「學識咗就可以帶住周圍去」。一支結他走天涯，Wilson的音樂夢絕非一帆風順，「每一晚練一首歌，可能有過百次，初初手未起繭會好痛，一痛就開盤熱水浸落去，先有鎮痛嘅作用。」

一步步走來，Wilson後來開始作歌，更已有不少作品。「我的夢想」是他其中一首原創歌曲，當中歌詞寫到「不要把這段訊息去埋藏」，他認為不應把自己認為正確的事藏起來，應努力達成，感染他人。音樂正是他一直堅持的事，更視之為夢想，「我好想開一個屬於自己嘅個人音樂會。」

現時Wilson與其他自閉及智障人士組成樂隊，更會教小朋友樂器，帶領組織義工到老人院等表演。「見到佢咁生性當然好開心」，媽媽戎太回首過去，Wilson小時候多病痛，抽筋、昏迷，甚至腦膜炎都試過。身體狀況好不容易穩定下來，卻又迎來讀寫障礙這個難關。她坦言，Wilson求學時期滿是挫折，「人哋就過目不忘，佢就過目即忘，30年前冇乜資源幫到手，惟有一路諗辦法令佢記到嘢。」後來戎太發現，Wilson對節奏有反應，又喜歡「郁身郁勢」，因此用打拍子的方法教他背書，「每一份功課我都陪住佢做。」

陪伴就是最好的支持，現在的Wilson不僅可以對答如流，更毫不怯場唱出自己心中所想，媽媽當然最感安慰。「以前細個佢永遠企我後面，唔敢行前，佢依家係企喺我前面嗰個，我諗音樂真係改變咗佢嘅人生。」

「青草音符」於2014年成立，舉辦不同音樂興趣班，讓SEN學童透過音樂，紓緩情緒，發掘才能。主席徐江琼表示，音樂可以陶冶性情，SEN學童學業上可能有不足，但音樂方面往往都有不錯發揮，可以助其提升自信心。組織更會舉辦不同共融活動，希望公眾能學懂接納和互相包容。

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