探射燈：80年代貨源廣　曾引入多國活豬

本港活豬市場於80年代百花齊放，包括台灣在內的多個地區均有活豬供港。

本港自今年5月以來就陷入「活豬荒」，過分依賴內地活豬供應乃箇中因由。原來早在80年代，香港的活豬供應不限於中港兩地，而是百花齊放，由東南亞多個國家及地區引入活豬，最後因環保政策等原因而令海外供應停止。不過，本港活豬買手就認為，要重新引入海外活豬難度比以前更大，而且成本效益不可同日而語，相信難以成事。

根據政府競爭政策諮詢委員會於本地豬肉供應鏈發表的文件顯示，在1988年以前，本港的活豬供應來源甚廣，除了本地農場一直有活豬供應外，內地、馬來西亞、泰國及台灣等地都有出口活豬到港，有本地豬農透露，現時落得內地活豬坐大的局面，是當年內地豬供應商改變策略令海外活豬價格下跌，失去競爭力而終止豬肉輸港，亦有指是政府收緊環保政策，令供應商無法解決豬隻的排泄物而卻步。

當了半世紀活豬買手的香港豬肉行總商會理事長許偉堅就指，80年代末期的海外活豬供應商全部蝕本離場，現時輸入海外活豬的最大困難在運輸上，東南亞來港的船期要4天，期間豬隻的排泄衞生問題需要解決，而船運亦會遇上風浪影響豬隻健康，「可能豬都會暈船浪，有啲可能捱唔到死咗，好難同大陸豬競爭。」

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！