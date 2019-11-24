探射燈：政府支援隔靴搔癢　豬肉檔戶輪住執笠

非洲豬瘟對本港新鮮豬肉市場造成莫大衝擊，鮮豬肉平均價格較去年升逾1倍，供應量則下跌一半，業界指供應減少加上社會運動影響，估計至今逾20%肉枱倒閉，約30%人失業或開工不足，政府聲稱引入東南亞活豬僅紙上談兵，難以實行；街市肉枱生意凋零，即使人流不俗的檔口生意亦急挫一半，老闆無糧出。立法會議員指政府的紓困措施只屬隔靴搔癢，促着力增加供應穩定肉價。

自今年5月爆發首宗內地傳入的非洲豬瘟後，本港新鮮豬肉的價格持續高企。在九龍城經營肉枱的吳先生指，活豬來貨價上升1倍，肉枱生意下挫超過一半，每日取貨的活豬由以往的9隻減至現時每日4至5隻，有時亦要向本地豬農取貨，目前普通瘦肉每斤售價約96港元，梅頭每斤更逾120港元。吳又稱，最嚴峻時僅足以出糧予員工，自己則無收入。而政府早前推出一系列紓困措施，他只能受惠豁免牌照1年，幫助有限。

多個街市豬肉檔門可羅雀，九龍城街市6張肉枱僅得零星顧客；大埔墟街市則有肉枱索性不營業。

政府最新公布的數字顯示，截至今年第3季，內地註冊供港活豬養殖場跌至127個，較去年同期的187個減少逾30%，而每日活豬供應量徘徊在1700至1800隻水平，較未爆發非洲豬瘟前的每日約4000隻大挫逾半，9月的平均零售價格亦飆升至每公斤159港元，為去年同期的2.1倍。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅更透露，自5月供應銳減以來，估計業界有至少20%肉枱倒閉，約30%從業員失業或開工不足，加上連月以來的社會運動未見平息，直接打擊食肆生意，食肆採購新鮮豬肉亦大減1半。

政府日前公布考慮從東南亞地區引入活豬增加供應，許指若能成功透過海外豬會有助將價格降低20%至30%，惟困難重重，最明顯的是運輸成本及風險遠較內地豬高，坦言政府只在紙上談兵，實際一點應該向內地豬場商討，增加未受非洲豬瘟影響的豬場供應。

立法會議員陳凱欣指，普羅大眾已捱貴豬肉多時，政府早前推出的一系列措施對業界幫助有限，應考慮針對性措施協助業界渡過難關，亦要着力與內地部門商討，逐漸增加供港豬場數量。

食環署發言人指，對活豬供應偏低和價格上升十分關注，一直有向內地當局反映本港業界希望增加供應，惟內地本身亦受非洲豬瘟疫情影響，內銷的活豬求過於供，對供港造成影響。政府亦樂意就引入其他地區活豬的可行性進行探討。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！