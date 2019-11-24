網民熱話：Cut線搵命博？　鐵騎窄位爬頭極驚險

電單車司機在極窄路段切線爬頭，被網民形容是「搵命博」。(互聯網)

涉及電單車的意外，司機首當其衝受到傷害，但這些意外往往未能警惕司機。昨日（23日），有車Cam就拍得一名電單車司機在支路轉線入公路時，罔顧路段已經收窄，仍強行爬頭，險些發生意外。

事發於昨日下午近2時，網民Dennis Wong在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載該段車Cam片，片中所見，當時事主駕車從支路轉入沙田路，突然後方一架電單車從後駛至，在靠近路段末段，強行切線爬頭，從事主車頭駛去。

網民質疑電單車司機的駕駛態度，「依家啲電單車真係好過分，塞車攝車罅我冇話說，公路都咁樣攝真係抵死」、「好多電單車經常將自己條命交畀其他道路使用者」。亦有網民質疑該名司機是「慣匪」，「龍翔道見到佢，見車攝車，驚死死唔去！」

網民有話說：

Tsui Chak Kan：影衰晒電單車

Toppo CHoi：如果右邊有車嚟，樓主扭一扭左，佢就可以做空中飛人了

童年回憶：窄到咁佢都攝，唔知以為賽車

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