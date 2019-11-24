修例風波：張建宗指大學非政治角力場地　不應捲暴力漩渦

早前有黑衣示威者先後佔領中文大學及理工大學，以阻塞吐露港公路及紅磡海底隧道，現時理大仍有少數示威者留守，紅隧亦因遭受嚴重破壞而未能重開。政務司司長張建宗今(24日)在網誌表示，對於有大學校園被蒙面暴徒佔據及大肆破壞，並被用作製造汽油彈和武器的場地，感到非常痛心。

張批評暴徒將追求學問的地方變成「暴力溫床」及「兵工廠」，大肆破壞，令人震驚，強調大學是培育人才之所，絕不是政治角力的場地，更不應將大學捲入暴力漩渦之中。

他續指，香港擁有優質大學，是區內教育樞紐，而人才是香港最寶貴資源，好好培育人才，香港才有更好未來。倘若暴力持續，將政治凌駕教育之上，對這一代學生造成的損害是難以彌補，甚至會窒礙香港經濟發展和削弱競爭力。

張又提到上周香港多處發生激烈衝突，暴徒堵塞主要幹道和破壞公共交通設施，導致中、小學及幼稚園需停課，而大學亦提早結束本學期正常課堂，有逾100萬名學生被剝奪正常和應有的學習權利。他強調暴力是不能解決問題，相反只會衍生更多問題，強烈呼籲各界人士與暴力行為割席，大學校園盡快回復平靜，逐步重建和恢復秩序。