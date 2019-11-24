修例風波：指人權法案通過毫無理據　陳茂波促美國審慎從事

美國眾議院早前通過參議院版本的《香港人權與民主法案》，財政司司長陳茂波今日(24日)發表網誌指，法案通過後，香港金融市場反應平靜、如常運作，港匯和利率穩定，亦不見有大規模的資金流出。他認為，法案的通過毫無理據，美國不應干預香港的內部事務，表明強烈反對，促請美國政府應該審慎從事，避免損害雙方的利益。

陳茂波解釋指，法案對香港的影響取決於美國政府的態度，後者除了跟香港的社會事件和政治情況往後的發展有關外，更視乎中美關係和美國本土的政治，特區政府會密切留意動態評估。

他指，美國在香港有龐大經濟和其他利益，並一直在港賺取可觀的貿易順差，過去10年香港更是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體，單是去年已超過330億美元。此外美國駐港公司超過1300間，當中不少是地區總部。故特區政府認為，美國政府應該審慎從事，避免損害雙方的利益。

陳重申，香港經濟多個環節的數據、生產總值和失業率等，都顯示香港經濟快速下滑。外圍不利因素沒法控制，但對經濟更大打擊的是本地的社會事件及暴力衝擊，一再發生的堵塞主要幹道及鐵路，針對商場及商店的惡意滋擾、刑事毀壞，對不同意見的市民擲磚頭甚至汽油彈等致命襲擊，令旅客和市民擔心在港的人身安全，導致訪港旅客和商務客人數目銳減，嚴重打擊了零售、餐飲、旅遊等相關行業，也打碎了對人的尊重及對私人財產的保障。

他強調，縱容暴行等同對法治的踐踏，在經濟民生上的自殘，希望社會以大局為重，全力支持止暴制亂，保護香港及保持其優勢和競爭力，以及社會持續進步發展的機會。