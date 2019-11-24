修例風波：理大內料仍有逾30人留守

上周淪為戰場的理工大學，在警方重重包圍下，留守者愈來愈少。兩名身穿紅衣、分別代表留守學生及市民的代表今午(24日)4時許見記者，指今日是被困的第8天，料現仍留守者有30人以上，有留守者情緒十分低落，意志消沉，長期處於驚恐狀態，有人已拒絕進食，且無法與人講話，亦有人生病，身體虛弱。

代表引述社工說法，指精神狀況不佳的留守者為數不少，部分人已減少走動，甚至昨日(23日)有廚師煮好食物，他們亦不敢出現，要倚賴社工傳遞食物，有可能對其日後造成永久創傷。代表又稱自己情緒起伏亦較大，「開始數唔到日子」，自己「每一分每一刻都希望離開校園」，惟上周親眼目睹想離開的人被濫捕甚至受催淚彈攻擊，故根本不可能離開。

代表呼籲警方停止圍堵校園，又希望校方與留守者溝通及處理現時困境，亦批評理大校董會主席林大輝雖到場，但其姿態似不願溝通，「見到留守者轉身就走」。代表亦指，部分物資或受催淚彈污染，未必安全，擔憂不能維持留守者生命。

至於理大封鎖線外，約30人為理大內示威者祈禱及唱歌。