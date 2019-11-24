李慧琼落區拉票　長毛踩場叫囂阻撓

區議會選舉今日(24日)投票，各區候選人盡最後努力拉票。九龍城土瓜灣北選區候選人、身兼民建聯主席的立法會議員李慧琼，與同區另一候選人、社民連前立法會議員「長毛」梁國雄短兵相接。李下午5時於海心公園運動場見傳媒時，梁預先到達「踩場」並高叫口號。李到達後為選情告急期間，梁及其競選團隊不斷叫囂阻撓，李最終離開公園，惟李上車後一度被包圍。

李慧琼下午到達海心公園見傳媒，期間梁國雄一直叫口號，令李無法聽清楚傳媒提問，現場氣氛緊張。有李的支持者上前，結果與梁掀起罵戰。李最終決定離開公園，惟上車後被包圍，梁更要求李下車對話。李未有回應，梁最後讓路予李離開。

梁國雄一直是非多多，任職立法會議員期間捲入壹傳媒黎智英秘密捐款予泛民的政治黑金案事件。梁一度因涉嫌收取黎25萬港元而沒有向立法會申報，被廉政公署控告一項公職人員行為失當罪，但最終被裁定罪名不成立。

此外，梁在2011年立會遞補機制論壇衝突事件中，被法庭裁定刑事毀壞和擾亂秩序罪成，於2014年6月上訴失敗後需即時入獄服刑4周。懲教署在梁入獄首晚執行監獄規則，將梁的「招牌」長髮剪短，令梁一夜間由「長毛」變「短毛」。