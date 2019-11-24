政Whats噏：陳茂波等唔切　財委會打尖審紓困措施

修例風波持續咗超過5個月仍未平息，激烈衝突爆不停。為咗紓緩社會嘅深層次矛盾，財政司司長陳茂波（波叔）早喺8月份推出近200億元嘅首輪紓困措施，諗住老調重彈派糖救亡，但距今逾3個月，只有個別嘅項目實施，其餘項目均不見影，生怕再拖，民憤會愈見高漲，更加救唔到火，波叔決定喺立法會財務委員會打尖，本周五(29日)仲會加會審議添！

上周五(22日)財委會通過多間醫院擴建計劃嘅撥款申請，而本周五嘅財委會議程理應依次係食物及衞生局局長陳肇始負責，有關中文大學喺大埔興建一座教學科研綜合大樓，跟住係由公務員事務局局長羅智光負責嘅公務員加薪申請，前者盛傳建制派不滿大學校長管理不善，想阻撓撥款；後者則因泛民欲抽起警隊加薪，故極具爭議性，勢必會有拉鋸，唔知幾時先可以通過。

然而，按財委會嘅最新嘅議程，喺本周五朝早同下晝嘅會議，都會審議波叔建議嘅派糖措施，包括額外發放相等於一個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼；為本地幼稚園、小學及中學日校學生提供每人2500元津貼，公屋免租一個月，仲有支援中小企嘅多項措施等等。

老實講，波叔當日公布派糖措施後，已被外界批評係小恩小惠兼且猶如「期票」，點知呢張期票拖逾三個月，終於擺上財委會議程。財委會副主席陳振英回覆本報查詢時話，政府喺上周五向佢同主席陳健波提出有關要求，因為怕愈拖愈遲，救唔到火，而政府亦曾建議將各項目分拆，即教育、福利同中小企措施逐個項目提交財委會審議，而佢哋則認為分拆逐個項目審議，反而花更多時間，而政府最終把整項紓緩措施提交財委會。

陳健波亦話，各方面都催促政府早日落實有關紓緩措施，無論係中小企或協助綜援人士嘅組織都希望紓緩措施及早到位，愈拖愈遲只會令市民愈嚟愈憤怒。佢又認為政府分拆項目上財委會並唔理想，分分鐘拖半年都未通過到，一併處理較好。

雖則波叔等唔切要打尖，而呢啲派糖措施亦冇乜爭議性，且涉及民生，理應唔會遇到好大嘅阻力，但班尊貴嘅議員習慣窮追猛打，所以唔使旨意開一次會就搞掂。