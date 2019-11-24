《香港01》發表不支持候選人名單　涉嫌違反選舉條例

《香港01》在區議會選舉前夕，發表評論文章「什麼人不符合出任區議員應有的品格和德行」，指名道姓列出「不支持候選人名單」，涉及19名候選人，此舉備受質疑，過百名《香港01》編採人員發表聯署聲明，指評論欠公允，有失專業，不符社會對大眾媒體的期望，亦有可能涉嫌違反選舉管理委員會公布的《區議會選舉指引》，以及《選舉(舞弊及非法行為)條例》。有大律師認為，廉政公署和選管會應跟進事件。

根據《香港01》的文章指出，區議會選舉在香港嚴重社會衝突的混亂時刻舉行，有人政治掛帥，把選舉操作為反政府公投，也有一些擁抱偏激政治理念的人乘虛而入，試圖搶佔話語權。《香港01》認為，區議會迫切需要去政治化，任何帶着政治投機心態，想要借這個舞台傳播不切實際或激進政治主張，或者就是社區治理的不良榜樣，都絕對不值得支持。

文章隨即引起過百名《香港01》編採人員發表聯署聲明，割席表明該文章由評論編輯室撰寫，不代表編採人員立場，亦不反映他們意見。編採人員質疑，文章未提供充分事實論證之下，點名不支持多名候選人，同時亦未予當事人解釋機會；他們對公司在選舉前夕，發表可能影響選舉公平公正的評論文章，表示遺憾及強烈不同意。

大律師龔靜儀表示，《香港01》涉嫌發布關於候選人的虛假或具誤導性的陳述，但如果可以證明其有關陳述，是有合理理由並相信是正確，便可以此作為免責辯護，「始終，有關文章是有嫌疑，選管會和廉署都應跟進一下，了解《香港01》能否提供一個合理辯解」。