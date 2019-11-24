政Whats噏：等食衞局回信要2個月　謝偉銓批內容空泛

呢排各個地區都爆發激烈衝突，催淚彈同燃燒彈橫飛，社會好關注催淚彈殘留化學物嘅清理工作同對市民健康的影響。立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓早就去信食物及衞生局局長陳肇始，問食環署清潔工係咪識得點清理，之但係事隔整整兩個月，局方先回信，佢仲批評局方覆信內容空泛添！

謝偉銓日前喺Facebook貼文，話喺上周三(20日)嘅立法會大會有兩條口頭質詢涉及有關問題，其實佢早於9月已去信食衞局局長就此表達關注，仲問咗幾條問題，包括食環署清潔工係咪識得清理，以及有關承辦商有冇向員工提供足夠嘅清潔用品同防護裝備、有冇向清潔工人額外發放津貼，以及有關化學物對土壤、水質同樹木嘅影響等。

佢話足足等咗兩個月，局方日前先覆信畀佢，佢批評答覆內容相當空泛，冇正面回應佢提出嘅多項提問，所以會繼續跟進有關議題。

咁又係嘅，睇番食衞局嘅覆信，內容都係行貨。老實講，陳肇始喺立法會大會回應有關催淚煙係咪有二噁英時都含含糊糊，畀班議員鬧爆，但勢估唔到，抖封咁嘅行貨信都要兩個月囉，真係咁難答？效率低就真。