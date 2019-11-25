區選2019：東區最新選舉結果

2019年11月25日 00:00
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    選區/候選人編號/姓名/結果
    太古城西/1/丁煌/
    太古城西/2/趙家賢/
    太古城東/1/郭浩景/
    太古城東/2/王振星/
    鯉景灣/1/張文嵩/
    鯉景灣/2/韋少力/
    西灣河/1/麥德正/當選
    西灣河/2/林梓鴻/落選
    愛秩序灣/1/郭詠健/落選
    愛秩序灣/2/袁達進/落選
    愛秩序灣/3/蘇逸恒/當選
    筲箕灣/1/林心亷/
    筲箕灣/2/梁詠詩/
    阿公岩/1/郭志聰/
    阿公岩/2/林其東/
    阿公岩/3/陳溢謙/
    杏花邨/1/黃宜/
    杏花邨/2/何毅淦/
    翠灣/1/劉淑燕/
    翠灣/2/古桂耀/
    欣藍/1/李鳳琼/
    欣藍/2/黃健興/
    欣藍/3/陳儀真/
    小西灣/1/朱日安/
    小西灣/2/陳榮泰/
    小西灣/3/李樂昕/
    景怡/1/楊漢成/
    景怡/2/梁國鴻/
    景怡/3/曾因瑩/
    環翠/1/吳卓燁/
    環翠/2/王鑑賢/
    環翠/3/龔栢祥/
    翡翠/1/黎志強/當選
    翡翠/2/陳凱榮/落選
    柏架山/1/賴翊銘/落選
    柏架山/2/李清霞/當選
    寶馬山/1/黎學謙/落選
    寶馬山/2/阮建中/當選
    炮台山/1/羅榮焜/落選
    炮台山/2/陳嘉佑/當選
    城市花園/1/許清安/落選
    城市花園/2/仇栩欣/當選
    城市花園/3/樊熙泰/落選
    和富/1/郭偉强/
    和富/2/陳嘉陽/
    和富/3/林斯嵐/
    堡壘/1/傅佳琳/當選
    堡壘/2/洪連杉/落選
    錦屏/1/洪志傑/
    錦屏/2/李予信/
    丹拿/1/曾卓兒/落選
    丹拿/2/鄭達鴻/當選
    健康村/1/鄭志成/
    健康村/2/裴自立/
    鰂魚涌/1/丁江浩/
    鰂魚涌/2/陳寶琼/
    南豐/1/王詩展/
    南豐/2/張國昌/
    康怡/1/魏志豪/
    康怡/2/周卓然/
    康山/1/劉聖雪/落選
    康山/2/梁兆新/當選
    興東/1/許林慶/
    興東/2/張振傑/
    下耀東/1/何偉倫/當選
    下耀東/2/王志鍾/落選
    上耀東/1/吳清清/落選
    上耀東/2/周卓奇/當選
    興民/1/謝妙儀/
    興民/2/劉慶揚/
    樂康/1/李進秋/
    樂康/2/曾健成/
    翠德/1/蔡志強/當選
    翠德/2/李鎮強/落選
    漁灣/1/胡健南/落選
    漁灣/2/蔡翠雲/落選
    漁灣/3/徐子見/當選
    漁灣/4/劉堅/落選
    佳曉/1/植潔鈴/
    佳曉/2/黎梓欣/