區選2019：21雙料議員謀保議席　為出戰立會超區鋪路

區議會選舉結果同樣影響明年舉行的立法會換屆選舉情況，因立法會70席當中就有6席的產生與區議會選舉相關，故今場區選結果將影響部分立法會議員於政壇的命運。按照法例規定，只有現任民選區議員，才有資格參選俗稱「超級區議會」的立法會區議會（第二）功能界別，此界別一共有5席，民建聯李慧琼及周浩鼎、街工梁耀忠、民主黨鄺俊宇及涂謹申便是循超區進身立法會，5人需要保住區議會議席，才能取得超區入場券。

另一方面，區議會（第一）功能界別則由全港400多名區議員互選下產生，由於建制派議席一直佔多，區議會第一界別多年來均成為建制派的囊中之物，現時身兼北區區議員的民建聯劉國勳就循此途經進入議會，所以建制派與民主派陣營，哪一方取得過半數區議會議席，料可穩奪此議席。

此外，現時立法會共有21名雙料議員，當中13人屬於建制，至於經民聯劉業強是以屯門鄉事委員會主席身份，成為屯門區議會當然議員，所以毋須出戰是次區選。而上屆以數十票之差失去葵青區議員身份的民主黨尹兆堅選擇捲土重來，參選葵青石蔭選區，再次與老對手民建聯李世隆一較高下。

東網2019年區議會選舉結果專頁：