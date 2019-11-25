東方日報A1：政府止暴無能　294萬人湧票站

政府修訂《逃犯條例》（修例）引發的示威衝突已持續逾五個半月未停止，暴力破壞行為在全港遍地開花，民不聊生、民怨四起，更令社會嚴重撕裂，惟無能政府卻束手無策。二○一九年區議會換屆選舉昨日投票，總投票率為百分之七十一點二，投票選民有逾二百九十四萬人，打破歷屆區選及立法會選舉紀錄，投票人數及投票率均創新高。昨早已有不少票站大排長龍，市民紛紛用手上的一票作出控訴。有學者分析指，高投票率與政府修例及未能止暴制亂有關，令不同立場及陣營的市民均以選票宣洩對政府的不滿，亦反映政府陷入嚴重管治危機。

今次區議會選舉選民人數約為四百一十三萬三千人，合共有逾二百九十四萬人投票，投票率為百分之七十一點二，較二○一五年區選近一百四十六萬八千人投票，總投票率百分之四十七點零一高。昨日至下午一時三十分，累積投票人數已有一百五十二萬四千多人，已超越一五年區選總投票人數。而至下午三時半，累積投票率已有百分之四十七點二六，亦高於上屆總投票率。

昨早七時半開始投票後，多區票站都有大批選民前往投票，部分票站大排長龍，需排隊等候逾一小時才能進入票站投票。其中在元朗八鄉南選區票站，早上排隊等候投票的市民就有逾千人，現場有軍裝警員駐守，有原居民直言是歷年罕見。觀塘淘大選區早上八時許亦有近千人排隊；而東區太古城西選區，有市民需排隊兩小時才能投票，排隊投票的情況一直持續到下午。

事實上，逾五個半月來的修例風波，不僅嚴重打擊飲食、零售、旅遊等多個行業，重創本港經濟，多次出現交通大癱瘓，市民生活大受影響，同時亦令社會撕裂，市民均對政府極度不滿，而是次區選就被視為民主派與建制派，以及反修例人士與政府支持者的對決。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，是次區選投票率創新高，可見市民視區選如同公投，不同立場的市民均以投票去表達個人意見，而生活安穩時市民往往不着重投票，現時投票率高企亦反映政府止暴制亂束手無策，令市民不滿，不同政治立場的人都「谷住道氣」，令市民要以選票去宣洩不滿。

陳又指，現時「全城政治化」，令過往沉默的大多數亦「滿肚火」，是次區選是敲響了政府陷入嚴重管治危機的警鐘，認為政府應洗心革面，在管治班子、社會政策以至與市民溝通方面都應作出改革。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：